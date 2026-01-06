2026年が明けた。AIはさらなる劇的な進化を遂げ、生活環境や価値観自体もひっくり返る年になりそうだけど、逆にいえば「今」じゃないと体験・実感できないこともあるわけで、未来を占う意味でも、今を知るのは大事よね？ということで、前回のコラム原稿（生成AI時代、ミュージシャンは不要？音楽家はどうなる？）をサンプル（※1）に、ある実験をしてみた。生成AIに「この原稿をまるっと手書き文字で画像化させる」というものだ。