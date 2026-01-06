サッカーＪ１東京Ｖは６日、都内のよみうりランド「ＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩ」内で２０２６年の新体制発表会を行った。明治安田Ｊ１百年構想リーグで着用する新ユニホームと新背番号も発表され、チームの大黒柱のＭＦ森田晃樹が昨年までの「７」から新背番号「１０」に変更、ＭＦ松橋優安が森田が背負ってきた「７」を継承することが決定した。また深沢が「２」から「２３」に、内田が「２６」から「２２」に変更。新加入のＤ