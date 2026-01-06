この先、山陰地方は天気が小刻みに変わり、雨や雪が降りやすい見込みです。大地震により地盤の緩んでいる所では、少しの雨や雪でもがけ崩れが起きやすくなるため、注意が必要です。また、積雪の多い地域はなだれや屋根からの落雪にもご注意ください。明日7日(水)は夕方から雨や雷雨山地は雪に今日6日(火)は、山陰地方は冬型の気圧配置がゆるんできたため、晴れ間が広がっていますが、明日7日(水)は朝にかけて気圧の谷が通過した