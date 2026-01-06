李在明（イ・ジェミョン）大統領が少女像侮辱デモを行った極右市民団体を警察が捜査中という内容の中央日報の記事のリンクを共有し、「死者への間抜けな名誉毀損」と強く批判した。李大統領は6日、X（旧ツイッター）に関連記事リンクを共有し、このようにコメントした。中央日報はこの日、少女像侮辱デモをした容疑でキム・ビョンホン慰安婦法廃止国民行動代表ら4人に対し、警察が昨年10月に告発状を受けて立件、捜査中と報道した