物産アニマルヘルスは、栄養補助食品「犬猫用ヘパシロップ」を2026年1月7日(水)より新発売。リケンベッツファーマが製造する犬猫用栄養補助食品が、物産アニマルヘルスへ販売を引き継ぎ、新たな製品名で展開されます。 物産アニマルヘルス「犬猫用ヘパシロップ」 新発売予定日：2026年1月7日(水)製造元：リケンベッツファーマ株式会社販売元：物産アニマルヘルス株式会社 「犬猫用ヘパシロップ」は、犬猫用の