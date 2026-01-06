１日、増城西駅で出発を待つ２０２６年最初の「中欧班列」の傍らに立つ黄埔税関の職員。（広州＝新華社配信）【新華社広州1月6日】中国の粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）で2026年最初の「中欧班列」（中国−欧州間の国際貨物列車）が1日、広東省広州東部道路鉄道複合輸送ハブの増城西駅を出発した。新疆ウイグル自治区のコルガス通関地から出国し、約14日後にポーランド・マワシェビチェに到着する。