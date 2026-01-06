ゆりやんレトリィバァ監督が6日、東京・SHIBUYA CAST.で行われた自身の映画監督デビュー作『禍禍女（まがまがおんな）』（2月6日公開）の全国行脚出発式に参加した。【集合ショット】大きく手を上げてポーズを決めるゆりやんレトリィバァ＆斎藤工ら斎藤工が冒頭のあいさつで、元コウテイの九条ジョーや元GAGのヒロユキMc-II、まえだまえだの前田旺志郎、芦田愛菜とコンビ（？）だった鈴木福を使ってボケまくる。最後は熊元プロ