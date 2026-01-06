滋賀県警察本部＝2020年10月滋賀県警の20代男性巡査長が捜査報告書を破棄し、写真を貼り替えて虚偽の報告書を作成したとして、虚偽有印公文書作成・同行使と公文書毀棄の疑いで書類送検されていたことが6日、県警への取材で分かった。県警は「事件の捜査や刑事処分への影響はなかった」とする一方、昨年12月11日付で本部長注意処分とした。事件の詳細は明らかにしていない。書類送検容疑は2025年9月4日から21日までの間、訂正