アメリカのトランプ大統領は5日、アメリカNBCのインタビューに答え、ベネズエラでは今後30日間、選挙は行われないだろうと述べ、ベネズエラに関わるアメリカの政府高官メンバーも明らかにしました。NBCとの単独インタビューでトランプ大統領は、ベネズエラについて、「国を健全な状態に戻さなければ国民が投票することなど不可能だ」などと述べ、今後30日間、大統領選挙は行われないとの考えを示しました。また、バンス副大統領や