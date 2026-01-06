俳優の松山ケンイチ（40）が6日、X（旧ツイッター）を更新。新年早々“ぎっくり背中”に見舞われたことを明かし、ファンからねぎらいのコメントが相次いだ。松山は「【背中ギックリやらかしました】皆さんこんにちは本厄の松山です早速本厄の恩恵を頂きました」とユーモアまじりに報告。「朝着替えたら背中に電気走って動けなくなりましたが」と症状を説明しつつも、「気合いの鬼なのでmomiji1発目の打ち合わせ行ってきました」と