MLBネットワークは、日本時間6日「ショウヘイ・デー」を開催し、ドジャースの大谷翔平選手の活躍を祝う1日かけた特集番組を実施すると発表しました。メジャーデビューの2018年から象徴的な背番号「17」を背負ってプレーする大谷選手を称え、1月7日(現地時間)に開催。大谷選手の最も記憶に残る試合や2024年に「50ー50」を達成したことなどの実績、専門家による大谷選手に焦点を当てた分析を紹介する番組の配信を発表。「ベスト・オ