お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（42）が、6日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。“万年補欠”だったサッカー部時代のエピソードを語った。MCの井口と、とろサーモン久保田かずのぶが今年本音を聞きたい人にオファーする「キャスティングプレゼン」企画。井口は「キングカズ」こと三浦知良の名前を挙げると、「僕はサッカー部やってましたけど、別にうまくもないので。ずっと補