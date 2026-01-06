2026年2月搭乗分からJAL（日本航空）が2026年1月7日、8日の2日間限定で、国内線航空券のタイムセールを展開します。ここでは「羽田〜新千歳線片道7700円」など、通常よりはるかに手頃な価格でJAL便を利用できます。【えっ…これがJALの「驚安セール】全貌です】このセールの対象搭乗期間は2026年2月1日から3月28日までで、対象路線は全国に及びます。先述の羽田〜新千歳線のほかには、羽田〜福岡線が片道8800円から。離島への