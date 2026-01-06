マンチェスター・シティに所属するエジプト代表FWオマル・マルムーシュに複数のクラブが関心を寄せているようだ。5日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。現在26歳のマルムーシュは2017年夏に母国のクラブからヴォルフスブルクへ加入し、ザンクトパウリとシュトゥットガルトへのレンタルを経て2023年夏にフランクフルトへ活躍の場を移した。昨シーズン前半戦のブンデスリーガで17試合出場15ゴール10アシストと躍動する