岡山の定番土産の1つ、大手まんぢゅう。その直営店のカフェが、岡山県倉敷市の美観地区にある。その名も「大手まんぢゅうカフェ」で、2020年3月19日にオープン。大手饅頭伊部屋が運営する。外観も美観地区に合わせたデザイン。カフェの開店は12時。その少し前から、観光客が中心に店の前に行列ができ始めた。待ち列はまだ数名だったので、並んでみた。12時ちょうどに店が開いた。メニューは、注文後に蒸かごで蒸し上げる「蒸したて