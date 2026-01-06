言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！難しいように思うかもしれませんが、脳のトレーニングと思って取り組んでみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□がくう□□□□□□しゃねっ□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：ちゅう正解は「ちゅう」でした。▼解説それぞれの言葉に「ちゅう」を入れると、次のようになります。ちゅうがく（中学）