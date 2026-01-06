道内7空港を運営する北海道エアポートは、1月15日から新千歳空港にタクシー配車アプリ専用の乗り場を設置する実証実験を始めます。実証実験は、北海道エアポートがタクシー配車アプリを提供する「DiDi」「GO」「Uber」の3社と連携し、新千歳空港国内線2か所と国際線1か所にアプリ予約専用の乗り場を設置します。これまで空港利用者は、アプリでタクシーを呼ぶことができませんでしたが、冬季の外国