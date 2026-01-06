1月6日午後、大阪府東大阪市のコンビニエンスストアで中学3年の男子生徒が車にはねられ心肺停止の状態です。警察は車を運転していた70代の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。午後1時すぎ、東大阪市中新開のコンビニエンスストアで「車が男性をはねてフェンスに突っ込んでいる」と消防に通報がありました。消防によりますと、乗用車に中学3年の男子生徒（15）をはね、そのまま駐車場のフェンスに衝突したというこ