ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は、1月8日から「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」を含む“窯焼きチーズパスタ”2品と豆乳のパスタ1品を発売する。ジョリーパスタでは「今月のおすすめ」と題して、毎月異なるテーマでパスタを販売している。今回は、冬の定番“窯焼きチーズパスタ”が登場する。もちもち食感が特長の生パスタ“フェットチーネ”を使用したクリームパスタ