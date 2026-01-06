「クリスプ 梅ホシ味」カルビーは、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス（ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス）「クリスプ」から、梅の酸味を塩で引き立てた「クリスプ 梅ホシ味」を1月12日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、2月2日から期間限定発売する（6月中旬終売予定）。カルビー