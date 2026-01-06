「チョコボール＜金のきなこもち＞」森永製菓は、子どもから大人まで幅広い世代に支持されている「チョコボール」ブランドから、“きなこもち”の味わいを一粒で楽しめる「チョコボール＜金のきなこもち＞」を2月3日に発売する。もち粉入りのもちもち食感グミを北海道産大豆100％の「金のきな粉」を使用したきなこ味チョコでコーティングすることで、チョコボールで“きなこもち”を表現した。昨年2月に期間限定で販売したところ、