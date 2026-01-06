「AJINOMOTOギョーザ」新製品・リニューアル品味の素冷凍食品は、家庭用冷凍食品の新製品5品種、リニューアル品6品種を2月8日および3月8日から発売する。昨年度上期の冷凍調理食品市場規模は4952億円で、前年同期比で約104％と伸長しており、年々拡大している。特に市場の約88％を占める食卓品は前年同期から約191億円拡大し、市場をけん引している（家庭用冷凍調理食品推定市場規模 2025年4月〜2025年9月 同社調べ）。また生活者