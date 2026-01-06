お笑い芸人のあばれる君（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。3人の息子と大自然の中でのトレッキング風景を公開した。【写真】「最高なパパです」三男を背負い息子たちと大自然を歩くあばれる君あばれる君は「ハイキングDAY カーテンフィグツリー＆ミラーミラー滝 特にハプニング起きず最高のトレッキングになりました」とつづり、子どもたちと大自然を満喫するショットを多数アップ。2日の投稿では、「昨年、世界遺産