俳優舘ひろし（75）率いる舘プロの新年仕事始めの会が6日、都内事務所で行われ、舘はじめ池田努、小越勇輝、青柳尊哉、増本尚、竹内夢、黒川想矢の所属タレントらが出席し、餅つきを行った。大相撲の関取、明生（30＝立浪）も参加し、うすが浮き上がるほどの勢いで、力強くきねを振り下ろすと、会場が沸いた。舘も「すごいですね。パワーが違う」と感心していた。明生は「あんなに見られながら餅をつくことはないので、緊張しまし