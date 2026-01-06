ガールズグループITZY（イッチ）が、5月9日から2日間、「KEIO ARENA TOKYO」で、ワールドツアー「TUNNEL VISION」を開催する。3度目のワールドツアーで、今回は東京の他に、ソウル、メルボルン、シドニー、オークランド、香港、高雄、バンコク、マニラの9都市で12回の公演を実施する。今後、さらに開催地や公演が追加される予定だ。所属JYPエンターテインメントは、ITZY公式SNSチャンネルにスポーティでシックな魅力が目立つ、グル