女優の山本舞香が６日、自身のインスタグラムのストーリーズで島根・鳥取地域で発生した地震に注意を呼び掛けた。この日、午前１０時１８分ごろ島根県東部を震源とする最大震度５強、マグニチュード６．２のの地震が発生。また、鳥取県の境港市などでも震度５強を観測した。鳥取県米子市出身の山本はインスタで「島根、鳥取の皆様大丈夫ですか？すごく揺れましたね」と心配する様子をつづった上で、自身も「実家に飛んで帰