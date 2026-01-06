日本高校野球連盟（高野連）は昨年１２月の検討会議で、２０２８年春のセンバツ大会以降「７イニング制を採用することが望ましい」との報告見解を表明。今後も継続的に議論していく方針とのことだが、年が明けた１月に入ってもＳＮＳ上の野球ファンの間では様々な議論が繰り広げられている。少子化による部員数の減少や、近年の酷暑傾向を踏まえてのことだが、イニング数だけでなくアウトカウントや出場メンバー数などで「３の