世界最大級の家電見本市・CES 2026で、SamsungがAI冷蔵庫の「Family Hub」をアップグレードすると発表しました。新しいFamily HubはGoogleのGemini 3と連携したAI Visionを搭載しており、冷蔵庫への出し入れをシームレスに追跡することで、献立の計画や食品管理をこれまで以上にシンプルにしてくれます。Official Replay | The First Look 2026 | Samsung - YouTubeSamsung Presents ‘Your Companion to AI Living’ at The First