過去の「恩原氷紋まつり」の様子提供：鏡野町 岡山県鏡野町は、例年2月に恩原高原スキー場（鏡野町上齋原）で開いている恒例イベント「恩原氷紋まつり」を今季(2026年2月)は開催しません。 鏡野町によりますと、財政改革による事業見直しの一環だということです。来季(2027年)以降の開催は、未定だとしています。 恩原氷紋まつりは、スキー場のPRを目的に旧・上齋原村が始めたもので、2005年の合併後は