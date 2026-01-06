シドニー五輪男子１００キロ級金メダリストの井上康生氏の妻で、モデルでタレントの東原亜希が、レアな夫婦ショットを披露した。６日にインスタグラムで「今年もよろしくお願いします（遅）やっと通常モード」と投稿。「韓国の記憶がすでに薄れてきていますが、年始もよく動きよく食べてあっという間に過ぎました。皆様にとっても素敵な一年になりますように」とハートマークを添え、井上氏と寄り添う２ショットや大きくなった