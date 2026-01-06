大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が６日、国技館内の相撲教習所で行われた。一門外から新大関・安青錦（安治川）が参加。三番稽古で関脇・霧島（音羽山）と２勝１敗。小結・若元春（荒汐）と４勝１敗だった。番数は少なかったが「１０番ぐらいいこうと思ったけど、思ったより取れなかった。場所も近いし、あまり無理しても。少しずつやっていけばいい」と語った。安青錦は４日に荒汐