日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が6日、放送され、鳥取・島根で震度5強を観測する地震の影響で、放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏、弁護士で中大法科大学院教授の野村修也氏が急きょ中継で生出演した。MCのフリーアナウンサー宮根誠司からは「地震の影響でデーブさん、野村修也さん、新幹線が大幅に遅れたため、今日は中京テレビからの出演になります」と説明があった。2人は名古屋市にあ