NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5日、自身のブログを更新。通常の日常に戻ったことを報告しました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「ＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患した事を公にして７年目のお正月です」「これからもできることをやっていきます」 【ALS闘病】津久井さんは「今日から通常の日