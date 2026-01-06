警察庁は６日、昨年の全国の交通事故死者数が前年比１１６人減の２５４７人で、統計が残る１９４８年以降で過去最少だったと発表した。同庁によると、昨年の交通事故は２８万７２３６件（速報値）で前年より３６５９件減少し、２年連続で３０万件を下回った。死者２５４７人のうち６５歳以上の高齢者が１４２３人（速報値）で全体の５５・９％を占めた。都道府県別の死者数は、神奈川が１３９人（前年比３０人増）で、ワー