高市首相は自民党の仕事始めで挨拶し、「歯を食いしばって頑張っていこう」と党所属の議員らに呼びかけました。高市首相は6日午前10時ごろ、自民党本部に入ると麻生副総裁、鈴木幹事長ら党幹部と面会し、今後の政権運営などについて意見を交わしました。その後、党の新年仕事始めに出席しました。高市首相：自民党の強みは人材力。多くの方々に希望をもってもらい将来に夢を抱いてもらうため、私たちは歯を食いしばって頑張りまし