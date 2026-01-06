2025年12月5日に勾留中に入院していた静岡県伊豆の国市の病院から逃走したとして逮捕・起訴されている男が、逃走中に自転車を盗んだ疑いで2026年1月6日に再逮捕されました。男は容疑を否認しているということです。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、新潟県栃尾市生まれで住所不定・無職の男（54）です。警察の調べによりますと、男は12月5日午前9時半頃、静岡県清水町内のショッピングセンターの駐輪場で、同町に住む女子中学