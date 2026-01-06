６日午後１時５分頃、大阪府東大阪市中新開のコンビニの敷地内で、大阪府東大阪市の男子中学生（１５）が乗用車にはねられた。男子中学生は救急搬送されたが、その後に死亡が確認された。府警河内署は乗用車を運転していた同府四條畷市、会社員の男（７０）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕。詳しい事故原因を調べている。