能登半島地震の発生から2年。長年愛された料理店を地震で失った男性は、ようやく再開への一歩を踏み出しましたが、そこにはお金のこと、家族のこと、今後のこと、尽きせぬ心の葛藤がありました。【写真を見る】あれから2年、輪島朝市の跡地「朝市の賑わい見せたかった」新しい年を迎え、曇り空に光が差した能登。復興関連の仕事に従事する人「ちょっとでも町が良くなれば」輪島市に帰省した人(23)「町並みが全然違う。ちょっと寂し