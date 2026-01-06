【台北＝園田将嗣】台湾の情報機関・国家安全局は４日、２０２５年に中国が台湾の当局機関や重要な社会基盤に対して仕掛けたサイバー攻撃の１日あたりの件数が、前年比６％増の２６３万件だったと発表した。同局によると、エネルギー施設へのサイバー攻撃が前年比で１０００％増（１１倍）と大幅に増加した。公営、民営のエネルギー企業がソフトウェアを更新する際に「マルウェア」（悪意あるプログラム）を埋め込み、エネルギ