ヤクルトの石川雅規投手が６日、自身のインスタグラムを更新。「明けましておめでとうございます！今年もよろしくお願い致します！」と新年のあいさつともに、「現役生活２５年目。チームの戦力になれるよう、皆様のご声燕をパワーに頑張ります！色々な思いを１試合、１イニング、１打者、１球と気持ちを込めて２０２６年もやって行きます。今シーズンもよろしくお願い致します！！」と今シーズンへの決意を表明した。４日に地