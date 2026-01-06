押収されたカメラ愛知県警察本部 教師によるSNSグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件です。メンバーの1人、岡山県備前市の小学校教師の男（27）が着替え中の女子児童3人を盗撮したなどとして6日、児童ポルノ禁止法違反などの疑いで再逮捕されました。 愛知県警によりますと、男は2025年、岡山県の施設で着替え中の女子児童3人を時計型カメラで盗撮し、うち2人の児童ポルノを製造した疑いが