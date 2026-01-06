【新春特別インタビュー】ロッテ吉井理人監督の意外な「激情時代」 コーチの延々続く説教中に箸をバーン！殴りかからん勢いで…監督としてドジャースの佐々木朗希（24）、日本ハムの投手コーチとして大谷翔平（31）に関わったのが吉井理人前ロッテ監督（60）だ。2人が出場した2023年のWBCでは侍ジャパンの投手コーチを務め、チームを優勝に導いた。その吉井氏に佐々木や大谷、前回のWBCについて聞いた。今回は【佐々木朗希編】。