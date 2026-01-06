日本時間午後１０時にバーキン米リッチモンド地区連銀総裁が講演する。昨年１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で３会合連続の利下げが決定されたあと、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）関係者からは追加の利下げを急がない声が多く聞かれた。バーキン総裁も追加利下げに慎重な姿勢を示すようであれば、ドルが買われる可能性がある。 また、日本時間午後１０時に１２月の独消費者物価指数速報値の発表、同午