【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 先週のユーロ円は12月上旬の180円台から始まった上昇トレンドが継続。12月22日の高値184.92円をピークに、高値圏での保ち合いへと移行した。12月後半、日銀による利上げの織り込みが進む一方で、年末特有の流動性低下に乗じた円売りが優勢であった。 欧州中央銀行（ECB）の利下げサイクルが慎重になるとの見方から、ユーロは対ドル・対円で堅調に推移