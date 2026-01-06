2026年1月6日にAMDのリサ・スーCEOが世界最大級の家電見本市「CES 2026」の基調講演を実施し、PC向けプロセッサの「Ryzen AI 400シリーズ」やAIデータセンター向けGPU「MI455X」などの製品を発表しました。AMD and its Partners Share their Vision for “AI Everywhere, for Everyone” at CES 2026 :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1272/amd-and-its-partners-share