６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「かなみん」こと辻野かなみが、スノーボードに挑戦する様子を披露した。辻野は６日までに、インスタグラムに「スノボ初心者」と記し、白いウェア姿で滑る様子などを披露した。この投稿には「青空の下でスノボ、とっても気持ちよさそう」「かなみんカッコいい」「雪よりかなみんの方が白い、、、！」「ウェアが似合いすぎて見惚れちゃう〜！」「かなみん運動神経良さそ