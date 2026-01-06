大みそかに茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、襲われてから1時間以内に死亡したとみられることがわかりました。この事件は先月31日の午後7時すぎ、水戸市のアパートの玄関で、ネイリストの小松本遥さんが首から血を流して倒れているのを帰宅した夫が見つけ、その後、死亡が確認されたものです。死因は頭を殴られたことと首の刺し傷による外傷性ショックであることがわかっていますが、その後の警察への取材で、