Mrs. GREEN APPLEの公開中のドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』について、東京・味の素スタジアムが公式Xを更新。ロケ地提供で協力していたことを明かした。【写真】味の素スタジアムが公開した“ロケ地”ショット投稿で「11/28(金)から映画公開中の『#MGA_THEORIGIN』味の素スタジアムもロケ地として、撮影協力させていただきました」と公表。「ライブステージへ向かう通路が、ムビチ