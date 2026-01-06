俳優舘ひろし（75）率いる舘プロの新年仕事始めの会が6日、都内事務所で行われ、舘はじめ所属タレントらが出席し、餅つきを行った。今年4月で舘プロを立ち上げて5周年となる節目の年、舘は「楽しくやっていければいいかなと思います。私の抱負はまったくないんですが、流れに任せて生きていきたい」と笑い「映画作りに向けて少しずつ進んでいきたい」と語った。21年に解散した石原プロモーションの新年会は餅つきが恒例で、舘プロ