阪神の伊原陵人投手（２５）が６日、母校の「大商大関屋グラウンド」で自主トレを公開した。すでに３日から始動していて、この日も朝の８時３０分から約４時間の練習。「僕は大学の時にプロへ行けなかった。ここで一生懸命やったのは思い出せる。ここでしっかりと１カ月トレーニングをして、キャンプにいい形で入れるようにしたい」と話した。プロ野球選手になって初めてのオフはトレーニング中心。１年目を経験したことで